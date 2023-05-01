В ДТП с пятью автомобилями в Нижегородской области погибли четыре человека

Нижний Новгород, , 20:17 — REGNUM В Нижегородской области произошло ДТП с участием трёх фур, легкового автомобиля и «Газели». В результате четыре человека погибли, двое доставлены в больницы, сообщил замгубернатора региона Давид Мелик-Гусейнов в Telegram-канале.

«До прибытия скорой четыре человека погибли на месте», — отметил замгубернатора.

Давид Мелик-Гусейнов добавил, что один пострадавший в крайне тяжелом состоянии доставлен в Воротынскую центральную районную больницу. Второй пострадавший в тяжелом состоянии эвакуирован в Лысковскую центральную районную больницу. Детей среди пострадавших нет.

ДТП произошло в 17:10 по московскому времени в Воротынском районе на повороте в с. Никольское в сторону Республики Чувашия (565-м км федеральной трассы М-7 «Волга»).

Как сообщало 1 мая ИА REGNUM, в результате опрокидывания легкового автомобиля в кювет на трассе в Самарской области погибли три человека. ДТП произошло на третьем километре автодороги Безенчук — станция Мыльная. В слетевшем в кювет транспортном средстве находились шесть человек.