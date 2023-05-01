Минобороны РФ сообщило о нанесении группового удара по объектам ВПК Украины

Москва, , 20:07 — REGNUM Российские войска в ночь на 1 мая нанесли групповой удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Генерал-майор Игорь Конашенков Генерал-майор Игорь Конашенков

Он уточнил, что удары наносились высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования.

«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», ― подчеркнул представитель оборонного ведомства.

По словам Конашенкова, в результате атак нарушена работа предприятий, которые осуществляли выпуск боеприпасов, военной техники и вооружений для украинской армии.

Как сообщало ИА REGNUM, минэнерго Украины заявило, что в результате ракетного удара по территории Украины в ночь на 1 мая сетевая инфраструктура в Херсонской и Днепропетровской областях получила серьёзные повреждения. Обесточенной оказалась часть потребителей Днепропетровска и области. Также осложнилась ситуация с электроснабжением в Херсонской области: из-за обстрела обесточены более 11 тысяч абонентов в городе Херсоне и 7,1 тысячи в области.

Начальник полиции Николаевской области Сергей Шайхет считает, что российская армия готовит мощную атаку на позиции Вооружённых сил Украины (ВСУ). По его словам, уже в ближайшее время российские войска могут нанести масштабный удар по объектам на территории Украины, выпустив 100 ракет.

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