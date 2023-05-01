Правительство повысило тариф на передачу электроэнергии на 6,3 процента до конца года

Москва, , 20:07 — REGNUM Правительство России повысило тариф на передачу электроэнергии по общероссийской сети на 6,3%. Соответствующее распоряжение опубликовали 1 мая на официальном интернет-портале правовой информации.

Высокие тарифы Иван Шилов © ИА REGNUM

Тариф начинает действовать со дня публикации до конца текущего года. Размер оплаты подняли на 6,3% в сравнении с действующими на 30 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре депутат Госдумы, лидер СРЗП Сергей Миронов возмутился тем, что в регионах находят уловки, чтобы обходить ограничения при повышении тарифов на электроэнергию. По его словам, компании непропорционально повышают дневной и ночной тарифы.