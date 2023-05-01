Подрыв опоры ЛЭП в Ленинградской области квалифицировали как диверсию

Санкт-Петербург, , 19:54 — REGNUM Подрыв опоры линии электропередачи в Гатчинском районе Ленинградской области квалифицировали как диверсию, сообщил 1 мая в Telegram-канале губернатор Александр Дрозденко.

Александр Дрозденко Дарья Драй © ИА REGNUM

«По факту подрыва опоры ЛЭП на территории Сусанинского поселения Гатчинского района <…> возбуждено уголовное дело по ст. 281 (диверсия), 222.1 (незаконный оборот взрывных устройств) УК РФ», — говорится в сообщении.

На месте происшествия работают следователи ФСБ вместе с экспертами. Оперативники проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории Сусанинского поселения Гатчинского района Ленинградской области 1 мая подорвали опору линии электропередачи. Глава региона рассказал, что одна опора линии электропередачи подорвана, на второй обнаружен неизвестный предмет, предположительно взрывное устройство. Дрозденко уточнил, что в результате произошедшего не была нарушена подача электроэнергии в населённые пункты и электроснабжение гражданской инфраструктуры. Позже в ФСБ уточнили, что обезвреженная бомба, снятая с опоры ЛЭП, имела электронный блок управления.