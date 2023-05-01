Краснодар, 1 мая, 2023, 19:53 — ИА Регнум. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили сожжённый автомобиль, на котором передвигались пропавшие без вести 28 апреля на трассе М-4 «Дон» 37-летний мужчина и 19-летняя девушка. Об этом 1 мая сообщили в пресс-службе регионального СК.

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Как видно на опубликованных кадрах машина выгорела практически полностью. Её нашли в Брюховецком районе, в часе езды от станицы Ирклиевская, где в последний раз машина попала в объектив камеры наблюдения. Внутри салона и багажника никого нет.

«Сегодня в Брюховецком районе обнаружен автомобиль Hyundai, на котором они передвигались, со следами термического воздействия. Местонахождение мужчины и девушки устанавливается», ― говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

По данным СМИ, пропавшие без вести ― владелец ивент-агентства и его коллега-аниматор. Они возвращались после проведения праздничного мероприятия. Со слов родственников, они зафиксировали подозрительные списания с банковских карт пропавших ― на общую сумму 190 тысяч рублей. Деньги снимали в разных банкоматах.

Как сообщало ИА REGNUM, 37-летний Кирилл Чубко и 19-летняя Татьяна Мостыко пропали без вести 28 апреля на участке федеральной автодороги «М-4 Дон» вблизи станицы Березанской Выселковского района Краснодарского края. По данным СК, они ехали на машине из станицы Крыловской в город Усть-Лабинск. Следователи возбудили уголовное дело.