Финансист: отток средств вкладчиков со счетов банков приведёт к краху кредитования в США

Вашингтон, , 20:09 — REGNUM Отток средств вкладчиков со счетов банков в США может привести к кризису в системе кредитования и даже к её краху. Об этом 1 мая заявил РИА Новости генеральный директор инвестиционной компании Sovereign Wealth Management Гэри Королев.

«Обычный процесс экономического спада, вызванного банковским кризисом, начинается с оттока депозитов, банкам в ответ приходится сокращать кредитование», — сказал он.

Королев также отметил, что в такой ситуации корпорации или физлица, находящиеся в трудном финансовом положении, не смогут платить по долгам, следовательно, им грозит дефолт.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 марта в США на 36% рухнули акции банка First Republic Bank. На следующий день он получил 30 миллиардов долларов в виде незастрахованных депозитов от 11 крупных американских банков.

29 марта президент США Джо Байден уверен, что кризис в банковской сфере начал сходить на нет. 1 мая банк JPMorgan Chase приобрёл First Republic Bank.