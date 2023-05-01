* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Анкара, , 19:19 — REGNUM Стали известны подробности ликвидации в Сирии главаря террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу аль-Хусейна аль-Курейши. Как сообщил 1 мая корреспондент телеканала TRT, посетивший виллу, на которой скрывался боевик, его убили после ожесточённого боя, которым он ответил на приказ сдаться.

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что вилла, где находился аль-Курейши, расположена в деревне Миске, недалеко от города Джандарис в сирийской провинции Африн. В это двухэтажное «люксовое здание» аль-Курейши прибыл некоторое время назад из Идлиба, откуда управлял группировкой. По данным телеканала, он не использовал мобильную связь, а приказы передавал через курьеров.

Главаря ИГ турецкая разведка обнаружила на территории Сирии несколько месяцев назад и отслеживала его перемещения, получив в итоге достоверные данные о месте нахождения террориста. За домом установили тщательное наблюдение, в том числе с беспилотников.

Задержание аль-Курейши проводили вечером 29 апреля, однако на призыв сдаться его охрана открыла огонь по участникам спецоперации как из стрелкового, так и из тяжёлого оружия. Завязался бой, который продлился около четырех часов.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 апреля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил, что турецкая нацразведка днём ранее провела в Сирии операцию по ликвидации лидера террористической группировки «Исламское государство». По словам турецкого лидера, разведчики длительное время следили за главарём ИГ Абу аль-Хусейном аль-Курейши.

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