* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Анкара, 1 мая, 2023, 19:19 — ИА Регнум. Стали известны подробности ликвидации в Сирии главаря террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу аль-Хусейна аль-Курейши. Как сообщил 1 мая корреспондент телеканала TRT, посетивший виллу, на которой скрывался боевик, его убили после ожесточённого боя, которым он ответил на приказ сдаться.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Уточняется, что вилла, где находился аль-Курейши, расположена в деревне Миске, недалеко от города Джандарис в сирийской провинции Африн. В это двухэтажное «люксовое здание» аль-Курейши прибыл некоторое время назад из Идлиба, откуда управлял группировкой. По данным телеканала, он не использовал мобильную связь, а приказы передавал через курьеров.

Главаря ИГ турецкая разведка обнаружила на территории Сирии несколько месяцев назад и отслеживала его перемещения, получив в итоге достоверные данные о месте нахождения террориста. За домом установили тщательное наблюдение, в том числе с беспилотников.

Задержание аль-Курейши проводили вечером 29 апреля, однако на призыв сдаться его охрана открыла огонь по участникам спецоперации как из стрелкового, так и из тяжёлого оружия. Завязался бой, который продлился около четырех часов.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 апреля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил, что турецкая нацразведка днём ранее провела в Сирии операцию по ликвидации лидера террористической группировки «Исламское государство». По словам турецкого лидера, разведчики длительное время следили за главарём ИГ Абу аль-Хусейном аль-Курейши.