Мелитополь, 1 мая, 2023, 19:16 — ИА Регнум. При обстреле Вооружёнными силами Украины (ВСУ) посёлка Михайловка в Запорожской области погибли два человека. Об этом 1 мая сообщил в Telegram-канале глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Владимир Рогов Владимир Рогов

«Два человека погибли, ещё 14 получили ранения», — уточнил Рогов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, при обстреле посёлка Михайловка в Запорожской области со стороны ВСУ 1 мая погибла женщина. Обстрел произошел ориентировочно в 14:00 мск. В экстренных службах заявили, что в результате двух прилетов повреждения получили здание школы и жилые дома.

Также 1 мая город Васильевка оказался под огнём ВСУ. О первых обстрелах сообщил в соцсети Рогов. Силы ПВО отразили ракетную атаку украинских войск на город. В результате атаки жертв среди мирного населения и повреждений инфраструктуры нет.