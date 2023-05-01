Куала-Лумпур, 1 мая, 2023, 19:01 — ИА Регнум. В Малайзии загорелся зарегистрированный в Габоне нефтяной танкер. Три члена экипажа числятся пропавшими без вести, сообщило 1 мая издание Malay Mail.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Малайзия

Управление морской полиции Малайзии (MMEA) инициировало поисково-спасательную операцию. Всего на судне, которое следовало из Китая в Сингапур, находилось 28 человек.

Танкер, как сообщает издание, находился в 37,5 морской мили к северо-востоку от Танджунг Седили.

«Персоналу MMEA удалось спасти двух членов экипажа», — заявил глава Джохорского управления морской полиции адмирал Нурул Хизам Закария.

Он уточнил, что 23 членов экипажа спасли корабли, которые в момент пожара находились недалеко от места инцидента.

Причина пожара выясняется.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар и взрыв произошли на нефтяном танкере в провинции Самутсонгкхрам в центральной части Таиланда 17 января. Без вести пропали восемь человек. Танкер Smooth Sea грузоподъёмностью 6,5 тыс. тонн проходил регулярное техническое обслуживание. Он находился на верфи в районе Муанг и был пустым. Взрыв ощущался в радиусе нескольких километров.