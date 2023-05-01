Сочи, Краснодарский край, , 19:16 — REGNUM Движение в тоннеле на дороге А-148 «Дублёр Курортного проспекта» между Адлером и Сочи вечером 1 мая перекрыли из-за задымившегося автомобиля. Об этом сообщило ТАСС.

ДТП Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По данным журналистов, на место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД, медики скорой помощи и пожарные. В Госавтоинспекции сообщили, что в автомобиле произошло возгорание из-за замыкания проводки.

В Упрдор «Черноморье» проинформировали, что в ходе инцидента никто не пострадал, системы в тоннеле сработали штатно: сигнал поступил дежурным службам, вентиляция и предупредительные сигналы включились своевременно.

Пожарные оперативно потушили тоннель, движение там восстановили. Столкновений автомобилей не было, все пять человек, кто был в загоревшейся машине, смогли быстро её покинуть.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе на трассе А-148 в Сочи столкнулись пять автомобилей. В аварии пострадал один человек.