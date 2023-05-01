Москва, 1 мая, 2023, 18:43 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководству главного следственного управления ведомства возбудить уголовное дело после схода вагонов грузового состава с рельсов в Унечском районе Брянской области, сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Бастрыкин

Криминалисты выехали на место ЧП.

«Следователи и криминалисты СК России работают на месте происшествия с целью фиксации следов и изъятия необходимых предметов для обеспечения производства экспертиз», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Брянской области Александр Богомаз 1 мая рассказал, что взрывное устройство сработало на железнодорожных путях. Локомотив грузового поезда сошёл с рельсов. Инцидент произошёл на 136-м км ж/д путей Брянск — Унеча в 10:17. В Сети появились кадры с места подрыва железной дороги. На них видно, как горит тепловоз. Первым сошёл с путей локомотив, а за ним вагоны.

Позже в РЖД пояснили, что вмешательство посторонних лиц привело к сходу локомотива и семи вагонов. В результате инцидента произошло возгорание локомотива. По предварительной информации, пострадавших нет. На место прибыли городские пожарные расчёты, пожарный и восстановительные поезда. Движение на участке Унеча — Рассуха приостановили, также возможны задержки пассажирских поездов Новозыбков — Москва и Климов — Москва. В 12:30 пожар потушили. На месте продолжили работать три восстановительных поезда и ремонтные бригады железнодорожников. Для координации ликвидации последствий подрыва в РЖД создали оперативный штаб.

В минтрансе Белоруссии заявили, что сошедший с рельсов под Брянском поезд принадлежал Белорусской железной дороге (БЖД). В составе поезда было 78 вагонов. В результате взрыва сошли с рельсов восемь. Локомотивная бригада не пострадала.

Глава Брянской области Александр Богомаз посетил место подрыва железнодорожных путей в Унечском районе. Он заявил, что с рельсов сошло два локомотива грузового состава, а не один, как сообщалось изначально.