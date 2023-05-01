Сервер Minecraft с памятником Жириновскому не выдержал потока желающих

Москва, , 18:34 — REGNUM В России прошла первая цифровая демонстрация на 1 мая. Желающих посетить онлайн-митинг у памятника основателю ЛДПР Владимиру Жириновскому в компьютерной игре Minecraft оказалось так много, что сервер такого наплыва не выдержал. Об этом сообщили в пресс-службе политического объединения.

Minecraft YouTube.com

«Мы провели в компьютерной игре Minecraft первую цифровую первомайскую демонстрацию. [Она] стала самым массовым митингом, прошедшим сегодня в стране», ― говорится в сообщении партии в Telegtam-канале.

Всего к памятнику Жириновского 1 мая «пришли» 12 тысяч пользователей со всего мира.

«Мы не знаем, сколько бы пришло ещё. Сервер не выдержал числа желающих и рухнул», ― признались в ЛДПР.

Также в партии поблагодарили всех, кто принял участие в акции.

В ходе выступления на виртуальном митинге, депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Свинцов отметил, что это лишь первое мероприятие такого рода, призванное акцентировать внимание на роли цифровой среды в современном обществе.

Как сообщало ИА REGNUM, бессменный лидер ЛДПР Владимир Жириновский умер в Москве в возрасте 75 лет после продолжительной болезни 6 апреля 2022 года. Похоронили политика на Новодевичьем кладбище.

Год спустя здесь открыли памятник основателю и первому лидеру Либерально-демократической партии России. На Новодевичьем кладбище у могилы Жириновского появилась его фигура в полный рост. На постаменте памятника две надписи: «Я всегда буду защищать русских» и «Я не хочу здесь лежать в райском саду. Лучше я буду где-то в тайге идти полуголодный, но помогать людям».

Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, роль Жириновского в формирование политической системы России переоценить трудно.