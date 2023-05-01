Американский JPMorgan Chase купил банк First Republic

Вашингтон, , 18:29 — REGNUM Американский банк JPMorgan Chase приобрёл First Republic после того, как его акции резко пошли вниз, сообщила 1 мая Федеральная корпорация страхования вкладов США (FDIC).

Банк Иван Шилов (с) ИА REGNUM

В рамках сделки 84 офиса First Republic Bank в восьми штатах вновь откроются в качестве филиалов JPMorgan Chase Bank. Все вкладчики First Republic Bank станут вкладчиками JPMorgan Chase Bank и будут иметь полный доступ ко всем депозитам.

«Депозиты будут по-прежнему застрахованы FDIC», — говорится в пресс-релизе.

По состоянию на 13 апреля 2023 года общие активы First Republic Bank составляли около 229,1 млрд долларов, а общие депозиты — 103,9 млрд долларов.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 апреля министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что риск возможного спада темпов экономического роста США сохраняется, но американские власти не ожидают такого развития событий. По её словам, банковская система остается сильной и устойчивой, а экономика США демонстрирует «исключительно хорошие результаты».

14 апреля предсказавший кризис 2008 года экономист Нуриэль Рубини спрогнозировал рецессию в экономике США. По его словам, банковский кризис существенно повысит вероятность рецессии и жёсткой посадки американской экономики.