Нижний Новгород, , 18:25 — REGNUM Народный артист России Георгий Демуров умер на 83-м году жизни, сообщили в Нижегородском театре драмы, где он служил почти 60 лет.

О смерти актёра стало известно накануне, 30 апреля. Причины смерти не называются.

«Коллектив театра выражает искренние соболезнования родным и близким Георгия Сергеевича Демурова», — заявили в театре.

Демуров родился в 1940 году в Тбилиси. С 1965 года начал работать в Нижегородском драмтеатре имени Горького. В карьере артиста более 150 ролей, среди которых лорд Грей в спектакле «Ричард Третий», Петруччо в «Укрощении строптивой», Скалозуб в «Горе от ума», Валконский в «Петербургском романе» и Воланд в «Мастере и Маргарите».

В 1983 году актёру присвоили звание заслуженного артиста России, в 1996-м — народного. С 2004 по 2012 год Демуров был худруком родного театра.