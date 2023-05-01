Вашингтон, , 18:35 — REGNUM Главы МИД Армении и Азербайджана Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов начали переговоры 1 мая в Вашингтоне. Об этом сообщила глава пресс-службы армянского дипведомства Ани Бадалян в Twitter.

Она также написала, что на встрече присутствует госсекретарь США Энтони Блинкен. Ранее он провёл переговоры с Мирзояном и Байрамовым по отдельности.

Как сообщили в Госдепе США, Блинкен поднимал вопросы урегулирования отношений между Азербайджаном и Арменией. Он также выразил озабоченность тем, что Лачинский коридор между Арменией и Нагорным Карабахом до сих пор остается заблокированным азербайджанской стороной.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2022 года азербайджанские активисты под предлогом, что они опасаются за экологию в Нагорном Карабахе, заблокировали Лачинский коридор. Они пропускали только российских миротворцев.

Азербайджан 23 апреля установил пункт контроля в Лачинском коридоре. Баку назвал это законным решением, так как Ереван признал территориальную целостность Азербайджана. Поводом для установки КПП стали опасения, что в Нагорный Карабах незаконно перебрасывают оружие.

В Армении отмечают, что установка пункта контроля противоречит соглашениям Москвы, Еревана и Баку от 2020 года. РФ ведёт переговоры с азербайджанской стороной по ситуации с КПП в Лачинском коридоре.