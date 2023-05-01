Минск, 1 мая, 2023, 18:16 — ИА Регнум. Грузовой состав, сошедший в результате взрыва с рельсов в Брянской области, сформирован на Белорусской железной дороге (БЖД). Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба минтранса республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Железная дорога

«На 136-м км перегона Унеча — Рассуха в 50 м от грузового поезда №2528 формирования Белорусской железной дороги сработало неустановленное взрывное устройство», — говорится в сообщении.

Минтранс уточнил, что в составе поезда было 78 вагонов. В результате взрыва сошли с рельсов восемь.

«Локомотивная бригада не пострадала», — отметили в белорусском министерстве.

Для участия в расследовании инцидента на место происшествия выехали представители РУП «Гомельское отделение Белорусской железной дороги».

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Брянской области Александр Богомаз 1 мая рассказал, что взрывное устройство сработало на железнодорожных путях. Локомотив грузового поезда сошёл с рельсов. Инцидент произошёл на 136-м км ж/д путей Брянск — Унеча в 10:17. В Сети появились кадры с места подрыва железной дороги. На них видно, как горит тепловоз. Первым сошёл с путей локомотив, а за ним — вагоны.

Позже в РЖД пояснили, что вмешательство посторонних лиц привело к сходу локомотива и семи вагонов. В результате инцидента произошло возгорание локомотива. По предварительной информации, пострадавших нет. На место прибыли городские пожарные расчёты, пожарный и восстановительные поезда. Движение на участке Унеча — Рассуха приостановили, также возможны задержки пассажирских поездов Новозыбков — Москва и Климов — Москва. В 12:30 пожар потушили. На месте продолжили работать три восстановительных поезда и ремонтные бригады железнодорожников. Для координации ликвидации последствий подрыва в РЖД создали оперативный штаб.

Глава Брянской области Александр Богомаз посетил место подрыва железнодорожных путей в Унечском районе. Он заявил, что с рельсов сошло два локомотива грузового состава, а не один, как сообщалось изначально.