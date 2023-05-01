Развожаев сообщил, что силы флота отражают атаку беспилотников на Севастополь

Севастополь, , 18:10 — REGNUM Силы флота во взаимодействии с системами противовоздушной обороны сейчас отражают атаку украинских беспилотников на внешнем рейде Севастополя. Об этом 1 мая сообщил губернатор Михаил Развозжаев.

Михаил Развожаев R-19.ru

«Один беспилотник уже сбит. Все службы города находятся в готовности. Сохраняем спокойствие», ― написал он в Telegram-канале.

По сообщению главы Крыма Сергея Аксёнова, беспилотник сбили на западе полуострова силами ПВО.

«Наши военнослужащие решают задачи чётко и эффективно. Прошу всех сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации», ― призвал Аксёнов в Telegram-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 29 апреля после атаки дронов ВСУ в районе улицы Братьев Манганари в Казачьей бухте Севастополя произошло возгорание резервуара с топливом, были повреждены четыре цистерны, остальные изолированы.

Как пояснил Развозжаев, эти резервы не были задействованы для поставок горючего на автозаправочные станции. Он уточнил, что до нефтяного резервуара смог долететь лишь один беспилотник. Второй дрон поразили бойцы постов наружного наблюдения флота при помощи стрелкового оружия. Обломки БПЛА обнаружили на берегу рядом с терминалом.

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