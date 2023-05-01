Вице-премьер Украины Верещук порекомендовала гражданам не брать российские паспорта

Киев, , 17:56 — REGNUM Вице-премьер Украины Ирина Верещук не согласилась с уполномоченным по правам человека Украины по вопросу российских паспортов. Об этом она написала в своём Telegram-канале.

Ирина Верещук Reina1212

Уполномоченный по правам человека украинской Верховной рады Дмитрий Лубинец 1 мая призвал жителей новых российских регионов получать паспорта РФ. В свою очередь Верещук рекомендует гражданам, проживающим на вошедших в состав РФ территориях, не брать российские паспорта.

«Мои рекомендации украинцам: российские паспорта не брать», — написала Верещук.

Как сообщало ИА REGNUM, украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец призвал жителей новых регионов получить паспорт России, всё же для себя принять решение выжить. По его словам, в данный момент украинские власти готовят законопроект, в котором предусмотрена возможность для жителей Украины в будущем отказаться от российского паспорта.

Президент России Владимир Путин 28 апреля заявил, что четыре новых российских региона являются историческими землями страны. Он подчеркнул, что приоритетом является юридическое обеспечение полной интеграции четырёх регионов, вошедших в состав России.