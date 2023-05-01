Мирзоян обсудил с Блинкеном процесс нормализации отношений Армении и Азербайджана

Вашингтон, , 17:50 — REGNUM Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян обсудил с госсекретарём США Энтони Блинкеном в Вашингтоне процесс нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном и ситуацию в Лачинском коридоре. Об этом 1 мая сообщила пресс-служба армянского МИД.

Арарат Мирзоян Mfa.am

«Были обсуждены вопросы стабильности и безопасности в регионе, процесс урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном», — говорится в сообщении.

Отмечается, что также стороны обсудили гуманитарную ситуацию, которая сложилась в Лачинском коридоре после блокирования его азербайджанской стороной.

Уточняется, что сейчас в столице США находится глава азербайджанского МИД Джейхун Байрамов. Как ожидается, министры иностранных дел Азербайджана и Армении при посредничестве американского госсекретаря проведут переговоры о мирном соглашении между двумя странами.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 апреля премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал создание КПП в Лачинском коридоре провокацией со стороны Азербайджана для повышения напряжённости в регионе. Глава армянского правительства подчеркнул, что если до сих пор Лачинский коридор был закрыт под надуманным экологическим предлогом, то теперь он официально закрыт Баку.