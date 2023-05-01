ФСБ: обезвреженное в Ленобласти взрывное устройство имело электронный блок управления

Санкт-Петербург, , 17:51 — REGNUM Обезвреженная бомба, снятая с опоры ЛЭП в Гатчинском районе Ленинградской области, имела электронный блок управления, сообщили 1 мая в пресс-службе регионального управления ФСБ.

ЛЭП zrenate

Взрывное устройство, обнаруженное на опоре ЛЭП, содержало электронный блок управления, благополучно обезвреженный специалистами ФСБ, сообщила «Российская газета».

В ФСБ также подтвердили факт подрыва другой опоры ЛЭП в ночь на 1 мая. Диверсия не повлияла на энергоснабжение региона, поскольку автоматика вовремя переключила подачу электричества на другие линии.

В Ленинградской области 1 мая возбудили уголовное дело о диверсии и незаконным обороте взрывных устройств после подрыва на территории Сусанинского поселения Гатчинского района опоры ЛЭП.