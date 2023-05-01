Губернатор Александр Богомаз: в Брянской области грузовой поезд сошел с рельсов из-за взрыва

Брянск, , 17:46 — REGNUM В Брянской области грузовой поезд сошёл с рельсов. Причиной стал взрыв неустановленного взрывного устройства. Об этом 1 мая сообщил глава региона Александр Богомаз.

Александр Богомаз Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По его словам, ЧП произошло в Унечском районе на 136-м километре железнодорожных путей Брянск — Унеча.

Глава области посетил место подрыва железнодорожных путей в Унечском районе. Он заявил, что с рельсов сошло два локомотива грузового состава, а не один, как сообщалось изначально.

По данным РЖД, к сходу локомотива и семи вагонов грузового поезда привело вмешательство посторонних лиц. В результате инцидента произошло возгорание локомотива. По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работали городские пожарные расчёты, также направлены пожарный и восстановительные поезда.

Сейчас пожар потушен. Для мониторинга экологической обстановки и ликвидации последствий разлива нефтепродуктов на место происшествия отправили экологическую лабораторию МЖД и бригаду «Экоспас».

Также из-за ЧП движение на участке Унеча — Рассуха приостановили. В РЖД предупредили о возможных задержках пассажирских поездов Новозыбков — Москва и Климов ― Москва.

Для координации работы по ликвидации последствий схода локомотива в РЖД создан оперативный штаб.

В Сети появились первые кадры с места подрыва железной дороги. На видео, размещённом в Telegram-канале Mash, видно, как горит тепловоз. Кадры с места события также демонстрируют, что первым сошёл с путей локомотив, а за ним — ещё семь вагонов.

По предварительным данным, мощность взрывного устройства, которым подорвали железную дорогу Унеча — Рассуха, была не меньше 200 граммов в тротиловом эквиваленте.