Дипломат Сукачева: Россия обеспокоена беспрецедентной русофобией во Франции

Женева, Швейцария, , 17:59 — REGNUM Россию беспокоит рост русофобии во Франции. Об этом, как сообщило 1 мая РИА Новости, заявила в Совете ООН по правам человека член российской миссии при ООН в Женеве Кристина Сукачева.

Русофобия Henry Mühlpfordt

«Отмечаем случай проявления беспрецедентной русофобии. Регулярно узнаём о фактах дискриминации наших соотечественников и проявлении агрессии по отношению к ним на бытовом уровне», — сказала она.

Сукачева подчеркнула, что Москва призывает Париж реагировать на анонимные угрозы, которые поступают в адрес русскоговорящих. Дипломат также сообщила о беспокойстве из-за дискриминации во Франции по расовому, этническому или религиозному признакам.

«Совершенно неприемлемыми считаем и нападки на священников РПЦ», — добавила Сукачева.

Она призвала власти Франции наказывать тех, кто проявляет насилие в отношении этнических и религиозных меньшинств в стране, а также соблюдать свободу выражения мнений и СМИ.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2022 года президент Владимир Путин отметил, что в мире распространилась русофобия. Он назвал это расизмом.

В октябре прошлого года посол России во Франции Алексей Мешков заявил, что Москва и Париж свернули почти все связи. Пока сохранились контакты на высшем уровне.