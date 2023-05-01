Правозащитник Барака: решение США начать конфликт с Россией привело к катастрофе

Вашингтон, , 17:38 — REGNUM Решение Запада вступить в открытый конфликт с Россией стало грандиозной катастрофой. Такое мнение выразил американский правозащитник Аджаму Барака в социальной сети Twitter.

США И Россия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Слишком поздно осознавать, какой огромной катастрофой для неопытных политиков из США стало решение властей втянуть Запад в военное противостояние с Россией», — написал правозащитник.

Он добавил, что европейскому капиталу некого винить, кроме самого себя.

Барака подчеркнул, что США и Евросоюз использовали Минские соглашения для подготовки к конфликту с Россией.

Как 25 апреля сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что НАТО хотел развалить Россию, но в результате только сплотил её. США при любой администрации будут желать разорвать российскую экономику «в клочья», уточнил глава МИД. Также Лавров подчеркнул, что Россия достаточно быстро приспособилась к экономическим санкциям, введённым против неё Западом.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал враньём утверждения президента США Джо Байдена о том, что российская экономика разрушена санкциями.