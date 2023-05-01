Москва, 1 мая, 2023, 17:32 — ИА Регнум. Московский баскетбольный клуб ЦСКА уступил в овертайме краснодарской команде «Локомотив-Кубань» в седьмом матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ.

Владимир Астапкович/РИА Новости Игрок ЦСКА Ливио Жан-Шарль (слева) в полуфинальном матче Единой лиги ВТБ сезона 2022/23

Игра проходила в Москве и завершилась в овертайме со счетом 100:103 в пользу гостей, на матче присутствовали 8427 зрителей.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий армейцев Алексей Швед, набравший 22 очка и отдавший 13 результативных передач. У краснодарцев самым результативным оказался Окаро Уайт, в активе которого 21 очко за матч.

В результате проигрыша ЦСКА впервые в истории Единой лиги ВТБ не смог выйти в финал, уступив в серии со счётом 3:4. При этом московский клуб 11 раз был победителем лиги и в минувшем сезоне уступил в финальной серии санкт-петербургскому «Зениту». Соперником «Локомотив-Кубани» станет победитель второй полуфинальной серии с участием петербургской команды и казанского УНИКСа, счёт в которой 3:3. Краснодарская команда второй раз в своей истории выходит в финал Единой лиги ВТБ.