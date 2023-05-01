Глава минобороны Резников: Украина делает запчасти для западной техники «лучше оригинала»

Киев, , 17:28 — REGNUM Украинские запчасти для получаемых с Запада гаубиц зачастую лучше тех, что производят западные предприятия, заявил министр обороны Украины Алексей Резников, сообщило «РБК-Украина».

Алексей Резников Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Министр рассказал, что на Украине действует три линии обслуживания и ремонта техники, и заявил, что существует и производство некоторых запчастей для западной техники. По словам Резникова, на украинских заводах «фантастически» научились делать некоторые вещи.

Он добавил, что сам держал в руках произведённую на Украине деталь для артиллерийской установки САУ М109 (США), и она якобы была «лучше оригинала».

Также глава минобороны заявил, что есть такие линии производства, которые позволяют изготавливать детали почти что на поле боя. Также близко к линии фронта находятся предприятия, где оперативно изготавливают детали. Некоторые агрегаты и запчасти можно отремонтировать только за рубежом, добавил он.

В американской разведке на фоне заявлений Киева о готовящемся контрнаступлении заявили, что его будет трудно осуществить из-за больших потерь ВСУ. В Пентагоне заявили, что НАТО считает провальной ситуацию с Украиной, поскольку Киев потерял в ходе СВО 90% поставленных Западом вооружений и военной техники.