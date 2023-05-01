В Берлин вернулась часть сотрудников немецких диппредставительств в России

Берлин, , 17:12 — REGNUM О возвращении в Берлин из России части сотрудников немецких диппредставительств, заявило 1 мая министерство иностранных дел Германии.

Число дипломатов не уточняется.

В МИД ФРГ напомнили, что в середине марта ряд работников российских дипмиссий покинули Германию, так как их деятельность якобы «не соответствовала дипломатическому статусу».

«Они покинули Россию сегодня, 1 мая», — говорится в заявлении ведомства.

22 апреля ИА REGNUM сообщало, что власти Германии решили выслать из страны более 20 российских дипломатов. Министерство иностранных дел ФРГ объяснило высылку российских дипломатов из страны необходимостью якобы сокращения присутствия спецслужб России на немецкой территории.

В свою очередь, МИД России пообещал 22 апреля зеркально ответить на решение Берлина выслать российских дипломатов и ограничить максимальное количество сотрудников немецких диппредставительств в стране. Позже официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова сообщила о высылке более 20 немецких дипломатов из России в ответ на аналогичный шаг Германии.

Также в этом месяце антироссийскими шагами отличились и другие европейские дипломатические ведомства. Так, 13 апреля в МИД Норвегии заявили, что вышлют 15 сотрудников посольства России, которые якобы занимаются разведывательной деятельностью. Доказательств этого утверждения представлено не было. При этом в министерстве заявили о намерении сохранить нормальные дипломатические отношения с Россией».