Москва, 1 мая, 2023, 17:06 — ИА Регнум. Россия способна положить конец гегемонии Соединённых Штатов на международной арене и однополярному миру в целом, заявил бывший министр культуры Сирии Рияд Насан Агха.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и США

«Россия готовилась в военном плане восстановить свои позиции на международной арене. <…> Россия полна решимости разрушить однополярную политику в международной системе», — приводит Al Ittihad слова сирийского политика.

По его мнению, опьянённые успехом политики сдерживания США не заметили, как быстро России после развала СССР удалось встать на ноги и направить силы на уничтожение однополярности.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что западные чиновники постепенно начинают признавать как необратимый процесс формирования многополярного мира, так и окончание гегемонии Штатов.