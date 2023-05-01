Анкара, , 17:12 — REGNUM В турецком центре аэрокосмической компании TUSAŞ под Анкарой 1 мая впервые перед зрителями проехал на своих двигателях созданный в республике истребитель пятого поколения. Об этом сообщило агентство Anadolu Ajansı.

Перспективный турецкий истребитель KAAN Кадр из видео

На церемонии присутствовал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он объявил, что самолёт будет называться Kaan. Боевую машин создали в рамках программы «Национальный боевой самолёт» (Milli Muharip Ucak, MMU).

«После принятия на вооружение самолёта Kaan, Турция войдёт в число пяти стран мира, производящих самолёты пятого поколения», — заявил Эрдоган.

Он добавил, что теперь Турция имеет боевую технику во всех сферах: на море, суше, в воздухе и космосе. По словам президента, испытания продолжатся, Kaan планируют принять на вооружение в течение нескольких лет.

Эрдоган подчеркнул, что гордится турецкой оборонной промышленностью и авиацией.

Как сообщало ИА REGNUM, США исключили Турцию из программы по предоставлению союзникам по НАТО американских истребителей пятого поколения F-35. Поводом для этого стала закупка Анкарой российских зенитных ракетных систем С-400.

При этом Турции не вернули вложенный в проект 1,4 миллиарда долларов. Анкара не согласна с таким решением и считает, что США обязаны передать турецкой стороне пять F-35.