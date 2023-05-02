Москва, 2 мая, 2023, 07:23 — ИА Регнум. Компания «ПрестижПак» локализует свое производство в промышленном парке «Бутово». Об этом рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский

«Соглашение о строительстве промышленного парка в Южном Бутове заключено между Москвой и девелопером из структуры ПИК в 2021 году в рамках программы по стимулированию создания мест приложения труда», — пояснил Овчинский. Промышленный парк расположен так, чтобы до него было удобно добираться как на личном, так и на общественном транспорте. По словам Овчинского, уже сейчас со стороны инвесторов наблюдается большой интерес к промышленному парку. «Например, компания «ПрестижПак» заключила договор о приобретении помещения площадью свыше 1,4 тысячи квадратных метров. Здесь расположится производство изделий из картона и будет создано 80 рабочих мест», — заключил он.

Компания «ПрестижПак» специализируется на изготовлении коробок из различных видов картона под заказ, включая изделия из микрогофрокартона и гофрокартона. Производство компании расположено в Воронеже. Московское производство будет производить бумажные и крафт-пакеты, а также уголки из прессованного картона. Новое производство будет создано по принципу light industrial — все процессы будут объединены на одной территории.

Участие в городской программе стимулирования создания рабочих мест должно обеспечить комплексную застройку новых районов города. Инвесторы, которые участвуют в программе, получают льготы от города. Программа касается не только объектов производства, но и объектов науки и образования, здравоохранения и социального обеспечения, спорта и культуры, общественного питания, торгово-развлекательных центров, гостиниц, объектов для оказания логистических услуг.