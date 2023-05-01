В Париже вспыхнули беспорядки на демонстрации против пенсионной реформы

Париж, , 16:50 — REGNUM Массовая демонстрация против пенсионной реформы во Франции 1 мая сразу привела к беспорядкам в Париже, сообщил телеканал BFM TV.

Протест в Париже © Telmo Pinto/Global Look Press

Полиция применила слезоточивый газ против устроивших беспорядки на акции в Париже. Правоохранители задержали 30 человек.

По информации телеканала, шествие разделилось на две части. Радикалы из «чёрного блока» с начала манифестации начали атаковать сотрудников полиции, закидывая их петардами и бутылками и круша витрины банков, агентств недвижимости, а также автобусные остановки.

Помимо Парижа, столкновения с полицией произошли в Лионе и Нанте.

Полиция провела тщательные проверки перед началом демонстрации, в частности, для поиска оружия и предметов у участников шествия, которые могли бы быть использованы в качестве оружия против правоохранителей. Парижская демонстрация началась с площади Республики, участники шествия должны пройти до площади Нации. Последний объединенный марш с восемью основными профсоюзами во Франции прошёл в 2009 году.