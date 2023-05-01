Мелитополь, , 16:50 — REGNUM Житель Запорожской области погиб при сборке взрывного устройства, написал 1 мая председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в Telegram-канале.

Саперы армии России © Максим Блинов/РИА Новости

По его данным, взрыв прогремел в Константиновке в Мелитопольском районе в отдельно стоящем сарае. Взорвалось самодельное взрывное устройство с поражающими элементами.

«В результате происшествия погиб местный житель 1961 года рождения, который это устройство и собрал», — сообщил Рогов.

Масса заряда взрывного устройства составляла, по данным взрывотехников, два килограмма. Нашли в сарае также ещё одно взрывное устройство с массой взрывчатого вещества 500 г без средств инициирования с готовыми поражающими элементами, прикреплёнными скотчем.

По мнению специалистов, взрывные устройства были предназначены для поражения людей в местах их массового скопления и не могли быть использованы для поражения военной техники.

Самоподрыв, отметил Рогов, произошёл в результате неумелого обращения погибшего со взрывчатыми веществами. Сотрудники полиции устанавливают возможных сообщников погибшего.

В Мелитополе 27 апреля у подъезда одного из жилых домов прогремел взрыв. Взрывное устройство мощностью около килограмма в тротиловом эквиваленте заложили под деревом.