Феодосия, Крым, , 16:36 — REGNUM В Крыму пьяный водитель погиб, пытаясь скрыться от полиции. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.

МВД Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Инцидент произошёл поздно вечером 30 апреля. В селе Подгорном в Феодосии на Симферопольском шоссе водитель автомобиля Nissan Primera не отреагировал на требования сотрудника ГИБДД об остановке, прибавил скорость и попытался скрыться. Сотрудники правопорядка начали погоню. Ни требования по громкой связи, ни предупредительный выстрел в воздух не заставили беглеца остановиться.

Тогда сотрудник ДПС выпустил несколько пуль по колёсам преследуемого автомобиля. Машина потеряла управление, врезалась в опору уличного освещения и опрокинулась.

«На место происшествия незамедлительно была вызвана бригада скорой помощи. Прибывшие медики констатировали смерть водителя, пассажир был доставлен в больницу с травмами», ― говорится в сообщении МВД в Telegram-канале.

Следственный комитет выясняет обстоятельства гибели водителя. Уточняется, что 55-летний водитель иномарки скончался от пулевого ранения головы из-за рикошета от кузова автомобиля. Пострадавший 48-летний пассажир Nissan находится в больнице.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине апреля от полицейской погони под Иваново уходил водитель большегрузного автомобиля. Фура марки «Мерседес» на большой скорости въехала в город со стороны Ярославля. За рулём находился 37-летний ярославец. Водитель проигнорировал требования полицейских остановиться. Предположительно, у себя в регионе он ранил человека ножом в ходе конфликта.

Полицейские отправились в погоню за нарушителем. Фура сбила легковой автомобиль «Киа-Рио» и вылетела с дороги. Водитель отказался выходить из кабины и прямо в грузовике покончил с собой.

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