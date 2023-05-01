WSJ: Украина всё ещё зависит от западного оружия, несмотря на увеличение внутренних поставок

Вашингтон, , 16:29 — REGNUM Киев зависит от западных поставок оружия, несмотря на то, что госконцерн «Укроборонпром» в 2022 году в восемь раз увеличил поставки оружия для армии, сообщает газета Wall Street Journal.

Поставка вооружения Киевскому режиму Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Способность Украины воевать <…> по-прежнему в значительной степени зависит от оружия, поставляемого Западом», — говорится в статье.

В материале, в частности, отмечается, что украинские беспилотники зависят от иностранных комплектующих, которые всё сложнее достать из-за роста спроса. «Укроборонпром» также находится в процессе налаживания производства снарядов натовского калибра 155 миллиметров.

Как отметила газета, в «Укроборонпроме» заявили, что после начала спецоперации на Украине производство работает круглосуточно, семь дней в неделю. Однако гендиректор концерна Юрий Гусев пояснил, что этого недостаточно, а производство необходимо увеличить в десять раз.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков неоднократно заявлял, что поставки западного оружия на Украину не способствуют успешным российско-украинским переговорам и будут иметь лишь негативный эффект. Министр иностранных дел России Сергей Лавров также заявлял, что США и НАТО непосредственно вовлечены в украинский конфликт из-за поставок оружия и подготовки военнослужащих ВСУ на территории Великобритании, Италии, Германии и других государств.

Как сообщало ИА REGNUM, украинский министр обороны Алексей Резников попросил 1 мая у Японии средства радиоэлектронной борьбы для армии Украины. Глава украинского оборонного ведомства также попросил у Токио оборудование для поражения беспилотников. Он добавил, что страны G7 должны не только обещать помощь Киеву, но и оказывать её в действительности. Резников при этом отметил, что знает о конституционных ограничениях Японии на поставку оружия Украине.

Согласно конституции, Япония не может поставлять оружие воюющим странам, а также находящимся под санкциями Совбеза ООН. При этом Токио может передавать оружие третьим странам при условии его использования исключительно в целях укрепления безопасности Японии.