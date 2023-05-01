Донецк, , 16:23 — REGNUM Российские системы противовоздушной обороны за прошедшие сутки сбили восемь беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины. Об этом в понедельник, 1 мая, сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков в ходе брифинга.

Генерал-майор Игорь Конашенков Генерал-майор Игорь Конашенков

«Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены восемь украинских БПЛА в районах населённых пунктов Горобьевка Харьковской области, Кременная Краснореченской Луганской Народной Республики, Водяное Донецкой Народной Республики, а также Песчановка Херсонской области», — говорится в ежедневной сводке оборонного ведомства.

С начала проведения специальной военной операции Вооружённые силы Украины, по данными Минобороны РФ, потеряли 413 самолётов, 230 вертолётов, 3913 беспилотников, 8927 танков и других боевых бронированных машин, а также 1095 боевых машин РСЗО и 4703 артиллерийских орудий и миномётов.

Также Вооружённые силы Украины, по словам Конашенкова, за прошедшие сутки потеряли на донецком направлении до 330 человек личного состава. Кроме того, ВС России уничтожили один танк, четыре ББМ, четыре автомобиля и одну гаубицу Д-30.