Донецк, , 16:10 — REGNUM Вода из реки Дон начала в тестовом режиме поступать в Донецкую народную Республику. Об этом сообщили в Военно-строительной компании (ВСК) Минобороны.

Строительство водовода, соединяющего Ростовскую область и Донбасс (c) Пресс-служба Минобороны РФТАСС

Первый пуск воды в канал Северский Донец совершили 30 апреля. Исторические кадры прихода большой воды в Донбасс опубликованы в Telegram-канале компании.

«[Вода] пришла из реки Дон по новому масштабному водоводу, который в рекордные сроки, за четыре месяца, возвели специалисты Военно-строительной компании и предприятия со всей страны», ― говорится в сообщении ВСК.

Как отметили в пресс-службе администрации врио главы ДНР Дениса Пушилина, запуск водовода «Дон — Северский Донец — Донбасс» на финишной прямой.

После запуска объём составит 4 тыс. кубометров в сутки, потом он будет расти. Это произойдет в ближайшее время. По информации администрации республики, водопроводные сети ДНР готовы к приёму воды: оборудование прошло профилактику и наладку, отремонтировали аварийные участки трубопроводов и заменили запорные устройства.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале апреля заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин заявил, что водовод из реки Дон в Донецкую Народную Республику полностью готов. Он добавил, что в России никогда не строили таких сооружений за такие сроки. По словам зампреда правительства, этот водовод уникален. Его протяжённость достигает почти двухсот километров, а пропускная способность ― около 300 тысяч кубических метров.

В марте врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что днепровская вода поступила в Крым по Северо-Крымскому каналу. Он также выразил уверенность, что нынешний поливной сезон будет более продуктивным, поскольку в межсезонье русло канала отремонтировали и очистили от иловых наносов.

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