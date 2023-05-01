Киев, 1 мая, 2023, 16:05 — ИА Регнум. Чрезвычайный и полномочный посол Израиля на Украине Михаэль Бродский посоветовал украинским властям развивать отношения с украинской диаспорой в разных странах с целью лоббирования своих интересов.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«У Украины так же, как и у Израиля, есть большие влиятельные диаспоры в разных странах… Это очень важный ресурс. Это то, что Украина также могла бы развивать», — приводит агентство УНН слова собеседника.

По его словам, Украине в рамках военного конфликта необходимо полагаться на свои собственные силы, а не полностью рассчитывать на помощь и поддержку со стороны союзников в Европе и США.

По данным Управления верховного комиссара Организации Объединённых Наций по делам беженцев (УВКБ), с начала специальной военной операции с территории Украины в соседние страны выехало более 15,3 миллиона человек. При этом 7,7 миллиона человек вернулись обратно. Отмечается, что более 2,8 миллиона беженцев прибыли в Россию. Среди лидеров по количеству принятых беженцев — Польша, Германия, Чехия, Италия, Испания, Болгария, Турция, Великобритания, Франция и Словакия.