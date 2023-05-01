В Москве на 89-м году жизни скончалась вдова поэта Леонида Дербенёва

Москва, , 16:13 — REGNUM Вера Дербенёва, вдова российского и советского поэта Леонида Дербенёва, умерла в Москве в возрасте 88 лет, сообщил 1 мая «МК».

Вера Дербенёва Global Look Press / Natalia Shakhanova

Москвичку госпитализировали несколько дней назад в ковидное отделение, но врачи не смогли спасти её. Как рассказал близкий семье Дербенёвых человек, сначала в больнице Вере Ивановне стало легче.

«Но вчера её состояние усугубилось, поднялась температура. Спустя время Вера Ивановна скончалась», — сообщил он.

Веру Дербенёву похоронят на Востряковском кладбище рядом с мужем. Похороны состоятся 4 мая, когда состоится прощание, пока не сказано. Организацией похорон занимается внучка Дербенёвой.

Леонид Дербенёв (1931–1995 гг.) — советский и российский поэт — автор текстов песен из репертуара Муслима Магомаева, Валерия Ободзинского, Льва Лещенко, Аллы Пугачёвой («Всё могут короли», «Ты на свете есть», «Волшебник-недоучка», «Куда уходит детство»), Валентины Толкуновой, Михаила Боярского («Всё пройдёт», «Городские цветы»), Николая Караченцова («Кленовый лист»).

Вера Дербенёва посвятила своему мужу книгу «Леонид Дербенёв. Между прошлым и будущим».