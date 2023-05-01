Херсон, 1 мая, 2023, 15:59 — ИА Регнум. В Херсонской области из ПЗРК сбит второй штурмовик Су-25 Вооружённых сил Украины (ВСУ) за неделю, сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

Mil.ru ПЗРК «Игла»

По сообщению источника, Су-25 ВСУ попытались атаковать позиции российской армии у Херсона. Штурмовик сбили ракетой, после чего он задымился и рухнул.

«Вражеские штурмовики направлялись в сторону островов на Днепре со стороны Кизомыса, по пути один из них получил в двигатель зенитную ракету ПЗРК от наших бойцов», — говорится в сообщении.

Уточняется, что второй самолёт ВСУ скрылся подальше от российских позиций. Это второй украинский штурмовик, сбитый российскими зенитчиками за последнюю неделю у островов на Днепре у Херсона.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате ракетного удара по территории Украины в ночь на 1 мая сетевая инфраструктура в Херсонской и Днепропетровской областях получила серьёзные повреждения. При ударах не было нанесено повреждений объектам, которые генерируют электроэнергию, однако имеются существенные повреждения распределительных сетей. Для полного устранения повреждений украинскому минэнерго потребуется несколько дней.