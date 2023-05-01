В Узбекистане приняты поправки в конституцию об увеличении срока правления президента

Ташкент, , 15:49 — REGNUM Внесение изменений в конституцию Узбекистана одобрили 90,21%, сообщила 1 мая «Газета. uz».

В рамках состоявшегося 30 апреля в республике референдума, темой которого стал вопрос «Принимаете ли вы Конституционный Закон Республики Узбекистан «О Конституции Республики Узбекистан»?», проголосовали 16 673 189 человек.

Всего в стране — 19 722 809 избирателей: явка составила 84,54%. Как рассказал глава Центризбиркома Узбекистана Зайниддин Низамходжаев, 90,21% (15 040 055 человек) одобрили внесение изменений в конституцию. Против высказались 9,35% (1 559 200 человек) избирателей.

По словам Низамходжаева, 0,44% бюллетеней (73 934 штуки) избирком признал недействительными. Глава ЦИК Узбекистана заявил, что референдум прошёл «в полном соответствии с международными нормами и стандартами».

Одна из основных поправок в конституцию Узбекистана предполагает продление полномочий президента республики с пяти до семи лет. Теперь после принятия новой конституции в Узбекистане обнуляются сроки президентства действующего главы государства Шавката Мирзиёева.

Таким образом, Мирзиёев сможет в третий раз баллотироваться в президенты Узбекистана на следующих выборах. Кроме того, изменения конституции предполагают отмену смертной казни.