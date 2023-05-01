Мелитополь, 1 мая, 2023, 15:38 — ИА Регнум. При обстреле Вооружёнными силами Украины (ВСУ) посёлка Михайловка в Запорожской области погибла женщина. Об этом 1 мая сообщил Telegram-канал «Днепрорудный сегодня» со ссылкой на экстренные службы.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерийский обстрел ВСУ

Обстрел произошел ориентировочно в 14:00 мск.

«Мирная жительница погибла в результате удара ВСУ по Михайловке», — уточнили в экстренных службах.

В результате двух прилетов повреждения получили здание школы и жилые дома.

Как сообщало ИА REGNUM, город Васильевка оказался 1 мая под огнём ВСУ. О первых обстрелах сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Силы ПВО отразили ракетную атаку украинских войск на город. В результате атаки жертв среди мирного населения и повреждений инфраструктуры нет.