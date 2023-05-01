Донецк, 1 мая, 2023, 15:33 — ИА Регнум. Для штурмовиков и операторов беспилотных летательных аппаратов, работающих на передовой в зоне проведения специальной военной операции (СВО), создадут противоосколочные щиты-накидки. К этой работе уже приступили разработчики бронежилетов из Донецка. Об этом сообщил директор предприятия по производству бронежилетов и дополнительных противоосколочных модулей «3Д Техно» Михаил Кондрус.

Иван Шилов ИА REGNUM Беспилотники

Как он пояснил в беседе с РИА Новости, новое изделие создаётся по просьбе бойцов, находящихся в зоне спецоперации. Обратившиеся к ним люди, по словам Кондруса, по сути принесли разработчикам туристический коврик, но на заводе для него изготовят противоосколочный щит, который при штурме позволит защититься от большого количества осколков и мелких боеприпасов типа ВОГ, применяемых в автоматических станковых гранатометах.

Кондрус добавил, что щит, вес которого составит 3 кг, можно будет установить на руку либо накрыться им, как плащом.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте под Донецком прошли успешные испытания противодронного ружья «Гарпия». Проверка боевых возможностей вооружения проводилась на беспилотном летательном аппарате DJI Mavic Pro ― одном из типов беспилотников, часто применяемых в зоне специальной военной операции.

В мае в Вооружённые силы России поставят новейший тактический комплекс обнаружения и блокирования дронов «Синица». Разработка позволит обнаруживать беспилотник на дистанции до 2000 м в секторе 120 градусов.