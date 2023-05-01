София, 1 мая, 2023, 15:29 — ИА Регнум. На пути следования кортежа, в котором находился генеральный прокурор Болгарии Иван Гешев, прогремел взрыв. Об этом 1 мая сообщил болгарский телеканал BNT.

Кадр из видео Главный прокурор Болгарии Иван Гешев

По словам главного секретаря болгарского МВД Петара Тодорова, инцидент произошёл около 11:45 (совпадает с мск) на пути следования кортежа из Софии на участке автодороги между городом Самоковым и селом Ковачевци и в результате него никто не пострадал. Сейчас на месте происшествия работают правоохранители.

Уточняется, что, по данным телеканала, взрывное устройство взорвалось перед автомобилем из кортежа, при этом генпрокурор находился в одной из машин.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 апреля председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов написал, что в Бердянске вечером в воскресенье были слышны взрывы. При этом информации о жертвах и разрушениях не поступало.