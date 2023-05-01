Сторонники независимости Французской Полинезии победили на выборах в местный парламент

Полинезия, Франция, , 15:12 — REGNUM Сторонники независимости Французской Полинезии победили на выборах в местный парламент, сообщил телеканал BFM TV.

Оскар Манутахи Темару Avaiki

Выборы прошли в воскресенье, 30 апреля. Сторонники независимости во главе с бывшим президентом Французской Полинезии Оскаром Темару, победили во втором туре, набрав 44,2% голосов. Они получили абсолютное большинство, 38 из 57 мест в ассамблее. Это позволит им управлять южно-тихоокеанским сообществом в течение пяти лет.

Согласно предварительным результатам, опубликованным Верховной комиссией, 38,5% проголосовали за президента Эдуарда Фрича.

«Полинезийцы проголосовали за перемены», — написал глава МВД Франции Жеральд Дарманен в социальной сети Twitter.

Французский министр отметил, что правительство принимает к сведению демократический выбор жителей региона.

Французская Полинезия — заморское сообщество Франции с особым статусом, расположенное в южной части Тихого океана. В его состав входят пять архипелагов, крупнейший из которых Таити.