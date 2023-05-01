Мелитополь, , 15:08 — REGNUM Власти Украины завершили переброску войск из центральных регионов в подконтрольную им часть Запорожской области. Об этом в понедельник, 1 мая, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Владимир Рогов Владимир Рогов

«Все три бригады уже переброшены на запорожское направление. Сейчас они рассредотачиваются. При этом боеприпасы и военная техника, к примеру, 46-й десантно-штурмовой бригады, находятся в Павлограде», — привели РИА Новости слова Рогова.

По его словам, к концу недели на линию боевого соприкосновения должны прибыть 116-я и 118-я бригады территориальной обороны Украины, а также упомянутая 46-я десантно-штурмовая бригада.

Ранее Владимир Рогов заявлял, что три бригады Вооружённых сил Украины лишились подготовленных для контрнаступления боеприпасов и топлива в результате ударов ВС России по складам в Павлограде в Харьковской области. Он отметил, что на восстановление утраченного ВСУ понадобится несколько недель.