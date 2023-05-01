Администрация Лыткарино прокомментировала сообщения об угрозе удара БПЛА в Подмосковье

Лыткарино, Московская область, , 15:08 — REGNUM Администрация Лыткарино в Подмосковье на странице во «ВКонтакте» опровергла сообщения об угрозе удара беспилотника. Подобную информацию назвали фейком.

Украинский БПЛА Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Администрация г. о. Лыткарино информирует о распространении ложной информации в соцсетях и смс-сообщениях. Служба 112 просит жителей доверять данным только из проверенных источников», — говорится в сообщении.

Руководство Лыткарино призвало не распространять заведомо недостоверную информацию и не доверять непроверенным источникам в интернете, а также ориентироваться на надёжные и официальные сведения.

Ранее в одном из Telegram-каналов появилось сообщение о том, что жители Лыткарино получают сообщения с предупреждением о возможном ударе БПЛА и с призывами укрыться в подвалах.

В Москве 30 апреля задержали двух граждан Украины, запустивших в районе Южное Бутово квадрокоптер. Изъятый беспилотник отправили на экспертизу.