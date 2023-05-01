Москва, 1 мая, 2023, 15:04 — ИА Регнум. Рыбаки, ловя рыбу в Москве-реке возле парка развлечений «Остров мечты», достали из воды ручную боевую гранату Ф-1. Об этом 1 мая сообщило ТАСС, ссылаясь на данные столичного управления МВД.

Иван Шилов ИА REGNUM Рыбная ловля

«Прибывшие на место специалисты установили, что выявленный боеприпас времён Великой Отечественной войны», — отметило агентство.

Гранату вывезут в специальное место для утилизации. Она сильно поржавела за годы нахождения в воде.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле на востоке Москвы жители обнаружили ручную боевую гранату РГД-5. Боеприпас лежал под линией электропередачи.

Также в апреле в районе Очаково-Матвеевское в столице жители нашли гранату возле жилого дома рядом с ТЭЦ-25. Прибывшие сапёры установили, что это — муляж Ф-1.