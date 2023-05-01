Рига, , 14:59 — REGNUM В Риге проходит масштабный митинг против русофобии. Организатором акции выступила партия «Русский союз Латвии». Об этом 1 мая сообщил телеканал RT.

Латвия Kenneth C. Upsall

Участники акции собрались на одной из площадей латвийской столицы. На кадрах, опубликованных в Сети, видно, как они размахивают красными флагами под народную итальянскую песню Bella ciao, посвященную борцам с фашизмом.

На митинге планируют подписать петицию против русофобии, в частности против сноса памятников, переименования улиц и отказов в обслуживании на русском языке.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее оппозиционная партия «Русский союз Латвии» подвела итоги работы 13-го созыва национального парламента Латвии, заявив, что он войдёт в историю как наиболее русофобский. Так, в период его работы создали законодательную базу для сноса памятника освободителям в Риге и других памятников героям и жертвам Второй мировой войны, к которым ежегодно приходили десятки тысяч людей.

Кроме этого, парламент принял в окончательном чтении поправки, которые полностью ликвидируют образование на языках нацменьшинств. Также правящие депутаты попытались принять законопроект о запрете русского языка в публичном пространстве, запретив общаться на родном для более чем 30% населения языке не только в государственных и муниципальных, но и в коммерческих учреждениях.

В апреле митинг против русофобии состоялся в центре Любляны. Его провели сторонники общественного движения «Словения против русофобии». Участники шествия, собравшиеся на площади Прешерна, держали в руках флаги Российской Федерации и Донецкой Народной Республики.