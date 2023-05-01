Киев, 1 мая, 2023, 15:10 — ИА Регнум. Священник раскольничьей Православной церкви Украины (ПЦУ) провёл обряд «освящения» тягача для американской гаубицы М777 с нанесённым фашистским крестом. Соответствующее видео опубликовал 1 мая Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

Кадр из видео Священник УПЦ

«Слава Иисусу Христу, и пусть Господь Бог прославит Украину», — сказал священник.

Несколько раз он в ходе обряда подносил правую руку, сжатую в кулаке, к груди. Журналисты отметили, что он еле сдерживается, чтобы не вскинуть руку и завершить нацистское приветствие.

Как сообщало ИА REGNUM, на Украине нередко демонстрируют приверженность идеям фашизма и нацизма. Российские бойцы ранее сообщили о найденных в освобождённых районах Артёмовска атрибутах с нацистской символикой.

На Пасху на Украине официально продавали наклейки на пасхальные яйца с изображением нацистских символов. Также в стране героями считаются бандеровцы, служившие в годы Великой Отечественной войны фашистской Германии.