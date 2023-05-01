Лондон, 1 мая, 2023, 14:32 — ИА Регнум. Российские военные с лета 2022 года построили в новых регионах одну из наиболее разветвленных систем военных оборонительных сооружений. Об этом 1 мая сообщило минобороны Великобритании в своём Twitter.

Mil.ru Солдаты ВС РФ

В приводимой сводке британской разведки отмечается, что указанные российские оборонные укрепления не только располагаются около нынешней линии фронта, но также глубоко вклинены в новые регионы России и контролируемые ВС РФ районы.

Также разведка Британии на основе анализа спутниковых снимков указывает, что российская сторона особенно укрепила северную границу полуострова Крым и в эти укрепления в том числе входит многоуровневая оборонительная полоса около села Медведевка.

Помимо этого, отмечается, что Россия выкопала сотни миль оборонных траншей на территории Белгородской и Курской областей.

Как передавало ИА REGNUM, ранее издание «Военное обозрение» сообщило, что в течение ближайшего времени украинская военная разведка намерена осуществить серию диверсионных и террористических актов перед планируемым контрнаступлением ВСУ. В это число входят удары по военным аэродромам Воздушно-космических сил России в Крыму и Ростовской области.